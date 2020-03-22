Никита Джигурда призывает устраивать “духовную камасутру”, чтобы перебороть страх перед коронавирусом

22.03.2020, 18:30, Разное

Никита Джигурда призывает устраивать “духовную камасутру” с любимыми, чтобы бороться со страхом перед коронавирусом. Шоумен считает, пандемию раздули на геополитическом уровне.

В Нью-Йорке правительство просит людей из-за угрозы распространения коронавируса не принимать участие в оргиях, избегать поцелуев с незнакомыми людьми. Никита Джигурда в беседе с журналистами делится своим взглядом на ситуацию и рассказывает, что боязнь коронвавируса не должна препятствовать “духовной камасутре” с возлюбленной.

Артист заявляет, предосторожность не может помешать близости с женщиной, а повредить любви может только страх. Шоумен поделился с мужчинами рекомендациями из личной жизни и призвал их найти возлюбленную, и, вопреки панике, устроить с ней “духовную камасутру”.

Никита Джигурда заявляет, паника вокруг вируса раздута на геополитическом уровне, чтобы управлять хаосом. Никогда бы люди не согласились на условия, в которые их поставили сегодня, а так их легко контролировать.