За стерву ответили: новое видео расставило точки над “i” в давнем конфликте Тейлор Свифт с Ким Кардашьян и Канье Уэстом

22.03.2020, 18:22, Разное

В 2016 году Канье Уэст выпустил провокационный клип на песню Famous, в котором собрал в одной постели рекордное количество голых знаменитостей. В их числе оказалась и Тейлор Свифт. Не сама, конечно, а ее восковая фигура, которая, впрочем, смотрелась очень правдоподобно рядом с обнаженным Канье Уэстом и Ким Кардашьян.

Впрочем, в ярость певица пришла совсем по другой причине – в строчках, которые рэпер посвятил Тейлор, он назвал стервой и спел, что “сделал ее знаменитой”. Разумеется, певица подала в суд, на что Ким заявила: все было обговорено заранее. И даже представила видеодоказательство – запись телефонного звонка: время разговора Свифт разрешает Уэсту использовать в песне свое имя и просит не ограничивать себя в творчестве.

Эта “секретная запись”, опубликованная Ким, заставила Тейлор оправдываться.

Не могу найти видео, в котором Канье говорит мне, что собирается назвать меня в своей песне “той самой стервой”? Этого видео не существует, потому что такого разговора не было. Откуда он знает, как человек может отреагировать на то, что его на весь мир называют “стервой”. Канье сказал, что песня мне понравится, и я поверила ему, хотела сохранить хорошие отношения. Он обещал, что даст послушать эту песню перед выпуском, но не сдержал обещания. По телефону я поддержала Канье, но я не могла одобрить песню, которую сама не слышала. И сейчас их семья выставляет меня лгуньей. Моя мечта – не иметь ничего общего с этой историей, в которую не просила себя вписывать, начиная с 2009 года, – пояснила Свифт.

Как оказалось, правда была на стороне британской певицы. В сети всплыла полная запись разговора между Свифт и Уэстом, в котором обсуждалась возможность упоминания имени Тейлор. Как оказалось, что версия, публикованная Ким, была отредактирована.

Так, на видео Канье обсуждает с певицей строчку: “Я думаю, мы Тейлор все еще могли бы заняться сексом”, на что она со смехом отвечает: “Мне нужно подумать об этом”. Ответа Канье, судя по всему, не дождался и выпустил песню с такими словами: “Я думаю, что Тейлор все еще обязана заняться со мной сексом, ведь я сделал эту стерву знаменитой”.

Судя по яростным комментариям фанатов, обвиняющих Канье и Ким во лжи, продолжение скандальной истории не заставит себя ждать.