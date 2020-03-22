 

В кроссовере премиум-класса Huindai Genesis GV80 появится 3D-дисплей нового поколения

22.03.2020, 18:17, Разное

В новом кроссовере премиум-класса Huindai Genesis GV80 появится технология, пришедшая из фантастических фильмов о будущем. Автомобиль получит 3D-дисплей нового поколения, позволяющий управлять его системами при помощи жестов.
Нередко в кино можно увидеть сцену использования голограммы для управления устройствами. Для взаимодействия необходимо лишь провести рукой у нужной опции, и она включается. Уже скоро данная технология станет реальностью и начнёт входить в повседневную жизнь людей, в первую очередь автомобилистов. Она появится в кроссовере премиум-класса Huindai Genesis GV80, а в качестве разработчика выступает Continental.

Специалисты сумели создать стереоскопический трёхмерный интерфейс, предоставляющий не только информацию, но и позволяющий управлять опциями. Для этого инженеры реализовали специальную систему, основанную на механике слежения за глазами водителя. Техника способна реагировать даже на резкие движения человека, находящегося за рулём, а потому тот будет всегда видеть одинаковую проекцию. При этом изображение будет как будто парить над приборной панелью. Эта же технология используется в Diffractive Lightfield Backlighting, развлекательном функционале для пассажиров. Они смогут управлять опциями, также проводя рукой в нужном месте.

Производитель новой системы отмечает, данная новинка не только высокотехнологична, но и полезна в плане безопасности. Сейчас многие транспортные средства перегружены функционалом, и это отвлекает водителя. Он иногда не замечает важные предупреждения, но новинка даст возможность выводить их ему прямо перед глазами, чтобы тот увидел важную информацию.



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