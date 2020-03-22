Российские швейные предприятия запустили производство многоразовых масок

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22.03.2020, 18:16, Новости дня

Российские швейные предприятия приступили к производству многоразовых масок, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, производители одноразовых масок работают на полную мощность.

«Сейчас мы практически в ежедневном режиме запускаем новые мощности по выпуску средств индивидуальной защиты. Были приняты все необходимые решения и в результате к работе по производству многоразовых медицинских масок подключились российские швейные предприятия», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Мантуров сообщил, что регистрационное удостоверение на данное изделие было получено на днях и в воскресенье маски начали поступать в аптеки.

При этом на полную мощность продолжают работать все производства одноразовых масок, добавил министр.

Напомним, медицинские маски, ставшие очень популярными во время вспышек эпидемии, необходимо носить только уже заболевшим людям и врачам. Специалисты предупреждают, что здоровым людям они могут даже навредить.

Согласно рекомендациям ВОЗ, ношение маски здоровыми людьми создает ложное чувство безопасности, что может привести к игнорированию других мер предосторожности, в частности дезинфекции рук спиртосодержащими гелями и жидкостями.

Напомним, онлайн-сервисы объявлений Avito и «Юла» приняли решение запретить публикацию объявлений о продаже медицинских масок и товаров, которые якобы предназначены для лечения коронавирусной инфекции.



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