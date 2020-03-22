 

“Время хорошо пожрать!”: лишившийся концертов Киркоров проводит дни в изоляции

22.03.2020, 18:13, Разное

Многие звезды шоу-бизнеса остались без работы во время пандемии коронавируса. Они сейчас сидят дома и ищут способ скоротать время. Жизнь Яны Рудковской, можно сказать, не изменилась. Продюсер отлично справляется с работой на дому, а также, не изменяя традициям, публикует снимки своих завтраков в “Инстаграм”. Без дела не сидит и Анастасия Волочкова. Балерина проводит время в компании друзей и знакомых. Ксения Собчак, скорее всего, снимает новый выпуск своего ютуб-шоу о COVID-19.

На счет карантина решил высказаться и король эстрады Филипп Киркоров. Артист, как и многие, посетовал на то, что ему пришлось отказаться от ближайших выступлений. Однако Филипп все-таки нашел положительные стороны в самоизоляции. Так, певец в прямом эфире в “Инстаграм” рассказал, что сейчас отдыхает вместе с детьми в своем загородном доме. Киркоров решил посмотреть некоторые фильмы и сериалы. Он советует фильм “Убийство Версаче”, а также популярный в последнее время сериал “Почему женщины убивают”. Также артист не забывает радовать себя вкусной едой.

“Сейчас время, чтобы наконец-то полюбить себя и хорошо пожрать! Худеть потом будем”, – считает Филипп.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 17 Дек 2018 в 10:07 PST

Кроме этого, Киркоров поделился интересной новостью. Мол, ему из Америки друзья прислали экспресс-тест на COVID-19. Артист пояснил, что для этого нужна всего капля крови. Он уже прошел тест и коронавируса у себя не обнаружил.

Напомним, недавно Филипп Киркоров назвал Валерия Леонтьева лучшим средством против коронавируса. Такое высказывание он добавил к своему поздравлению артиста с днем рождения.



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