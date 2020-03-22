 

Патриарх Кирилл утвердил православную молитву против коронавируса

22.03.2020, 18:13, Разное

Весь мир сейчас молится о том, чтобы пандемия коронавируса сошла на нет. В мечетях и храмах стало гораздо больше прихожан. А недавно появилась хорошая новость для православных. В РПЦ теперь есть специальная молитва. Она должна помочь верующим справиться с недугом.

В молитве православные обращаются к Богу, чтобы тот оградил их от “губительного поветрия”, которое сейчас движется; чтобы Господь пощадил “смиренных и недостойных рабов”. Особое внимание в тексте уделено милосердии Бога, на которую должны уповать верующие. Заканчивается молитва восхвалением Господа.

Стоит отметить, что в тексте ни разу не упоминается слово “коронавирус”, что, возможно, делает это обращение к Богу универсальным.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендовала верующим прекратить целовать иконы во время пандемии. Ведь инфекция передается через поверхности.

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Публикация от Московская епархия РПЦ (@msk_epar) 21 Мар 2020 в 1:45 PDT

На данный момент в мире заразилось свыше 307 тысяч человек. Выздоровели – 92,3 тысячи, свыше 13 тысяч – умерли. В России COVID-19 обнаружили у 306 жителей страны. Оправились от вируса 16 человек, один – скончался.



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