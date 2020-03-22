Придуман обидный термин для паникующих при коронавирусе

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22.03.2020, 18:09, Разное

На сайте Urban Dictionary появился обидный термин, характеризующий людей, не обращающих должного внимания на коронавирус, а также тех, кто в панике скупает всевозможные товары. Новое слово придумал один из обозревателей.
Слово Covidiot состоит из двух частей: первая является отсылкой к вирусу Covid-19, а вторая это слово переводится как «идиот». У данного термина два значения. Первое – тот человек, который решил игнорировать все предупреждения по поводу безопасности и здоровья. Второе – лицо, запасающееся разными товарами, тем самым лишив соседей возможности приобрести все необходимое. Примером этому является следующий утверждение: «Ты видел ковидиота с 300 рулонов туалетной бумаги?»

В РФ для граждан на карантине создали специальную программу с интересной информацией. Ныне сервисом пользуются уже десятки фирм, включая онлайн-кинотеатры и «Яндекс». Доступ абсолютно бесплатный.

Эпидемия коронавируса разыгралась в конце декабря в Ухане, Китай. Город 22 января закрыли на карантин, 24 декабря то же выполнили по отношению ко всем городским округам. В марте представители ВОЗ объявили, что вспышка инфекции носит характер пандемии, 13 марта ее центром стала Европа. К 22 марта врачи подтвердили почти 317,3 тысячи эпизодов заражения в 188 государствах планеты, больше 13,6 тысяч человек погибли. Более всех подверглись «нападению» вируса европейские страны, материковый Китай, Южная Корея, Иран и США.



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