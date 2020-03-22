Сергей Аксенов предложил надевать электронные браслеты на нарушителей карантина в Крыму

22.03.2020, 18:09, Разное

В Крыму предложили воспользоваться электронными браслетами для контроля людей, попавших на карантин в связи с подозрением на коронавирус. С соответственной инициативой выступил Сергей Аксенов.

По мнению руководителя Крыма, необходимо выявлять всю линию контактов человека, если тот заболел пневмонией. Так, в таком случае на протяжении суток необходимо установить, находятся такие лица на карантине или нет. Сергей Аксенов уверен, что пребывающий под наблюдением в связи с подозрением на коронавирус житель не имеет права гулять свободно по населенному пункту, заражая всех прохожих. По отношению к нему нужно применять жесткие меры в случае нарушения изоляционного режима. Подчиненных глава полуострова призвал принять все меры, чтобы электронные браслеты жители региона надевали и находились дома. «Это не шутки», – подчеркнул политик.

В настоящее время на территории Крыма сложилась тяжелая эпидемиологическая ситуация. В местном Минздраве рассказали, что за последние сутки количество наблюдаемых в регионе увеличилось на одну сотню человек, 35 граждан лежат в стационаре. Первый пациент с подтвержденным коронавирусом возвратился из Франции, но он не рассказал об этом на границе, после чего оказался в клинике, где врачи диагностировали у него ОРВИ. Ныне этот человек, как и все члены его семьи, находится под наблюдением медиков.