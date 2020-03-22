Елена Подкаминская поделилась деталями домашних родов

22.03.2020, 18:09, Разное

Елена Подкаминская поделилась некоторыми деталями домашних родов. Примечательно, что актриса скрывала свою третью беременность вплоть до рождения ребёнка.

В начале марта Елена Подкаминская порадовала своих поклонников новостью о прибавлении в семействе. 21 февраля артистка родила третьего ребёнка – сына, которого назвали Александром.

Накануне малышу исполнился месяц, поэтому молодая мама решила поделиться некоторыми подробностями своих родов. На личной странице в Instagram актриса опубликовала об этом пост. В нём она сообщила, что её третьи роды проходили дома. Подкаминская отметила: она совершенно не сомневалась в этом решении, ведь уже имела такой опыт. Свою вторую дочь Еву артистка тоже родила в домашних условиях.

Знаменитость поблагодарила врача, которая дважды принимала у неё роды. Актриса назвала её удивительно светлым, тактичным человеком и настоящим профессионалом, благодаря которому удалось запомнить рождение своих детей как настоящее счастье.

Елена Подкаминская подчеркнула: она решила поделиться своими впечатлениями с интернет-пользователями лишь потому, что этот опыт очень важен для неё и, возможно, пригодится кому-то ещё. Звезда “Кухни” также предложила время от времени поднимать тему материнства и детства в своём блоге.

Стоит отметить, что подписчики по-разному отреагировали на новость о домашних родах знаменитости. Одни поддержали актрису, пожелав ей и малышу крепкого здоровья, другие посчитали такой подход к процессу появления ребёнка на свет неоправданно рискованным.