В Германии из-за коронавируса запретят собираться более чем по двое

22.03.2020, 18:08, Новости дня

Кабинет министров Германии и правительства федеральных земель в ходе телефонной конференции в воскресенье договорились ужесточить меры по противодействию распространению коронавируса, передает DPA со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что власти договорились запретить собираться более чем по двое. Запрет не будет распространяться на семьи и людей, живущих под одной крышей, передает ТАСС.

Официальной информации на этот счет пока нет. Как ожидается, канцлер ФРГ Ангела Меркель проинформирует общественность позже.

Напомним, в Германии за сутки на 1,9 тыс. человек возросло число заразившихся коронавирусом. От последствий коронавируса в стране умерли 55 человек, а общее число заразившихся, по официальным данным, составляет 18,6 тыс. человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.