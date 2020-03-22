 

В сети появились цены на флагманы Xiaomi Redmi K30 Pro

22.03.2020, 17:55, Новости дня

Официальный дебют нового флагманского смартфона Xiaomi Redmi K30 Pro состоится через несколько дней.

Однако в Сети уже активно распространяются ориентировочные цены на аппарат в разных модификациях. В частности, версия Xiaomi Redmi K30 Pro с 6 гигабайтами ОЗУ и 128 гигабайтами постоянной памяти составляет около 40 тысяч рублей. Продвинутая версия с 8 гигабайтами ОЗУ обойдется клиентам в 41,6 тысяч рублей.

Напомним, производитель также намерен начать продажи самой усовершенствованной модификации смартфона Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom, который будет продаваться за 45 тысяч рублей в России. Однако точный прайс на все устройства до настоящего времени остается неизвестным и будет озвучен лишь через пару дней.



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