Флагман 8848 Titanium M6 5G наделили 12 Гб ОЗУ и 1 Тб ПЗУ

22.03.2020, 17:55, Новости дня

Китайская компания 8848 Phones известна уникальными смартфонами, которые относятся к дорогому сегменту.

Вместе с тем скоро состоится официальный выход аппарата 8848 Titanium M6 5G, который официально представят публике 29 марта. Кроме того, уже в день премьеры также состоится старт предварительный заказов на указанный девайс.

Особенностью предложенной новинки следует обозначить то, что гаджет получил титановый корпус, отличающийся максимальной надежностью и прочностью. Вместе тем 8848 Titanium M6 5G получит поддержку работы в сетях пятого поколения. За производительность отвечает чип Qualcomm Snapdragon 865, а также 12 гигабайт ОЗУ. Размер постоянной памяти 1 терабайт. Размер экрана смартфона равен 6,01 дюйма, а основная камера имеет датчик 64 мегапикселя.