В регионах России проходят акции против обнуления сроков Путина

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22.03.2020, 17:54, Новости дня

В ряде регионов России в воскресенье проходят уличные акции против поправок к Конституции, одна из которых предусматривает обнуление сроков президента Владимира Путина.

В Красноярске на митинг против поправок пришло около 200 горожан, сообщает сайт Сибирь.Реалии. Власти отказали в проведении акции протеста в центре города и выделили местный гайд-парк – сквер Космонавтов, расположенный на улице Терешковой. Именно первая женщина-космонавт Валентина Терешкова в Госдуме внесла поправку об "обнулении".

Накануне активистов вызвали в мэрию и попросили перенести дату митинга из-за пандемии коронавирусной инфекции. Но либертарианцы посчитали, что "вечный Путин опаснее вируса".

В Новосибирске более 40 человек, несмотря на шквальный ветер, приняли участие в согласованном митинге против политических репрессий в России.​ Активисты потребовали "обнулить сроки политзаключённым". "Репрессия-вирус одолел нашу власть", – сказал один из организаторов.

В Калининграде активисты устроили серию одиночных пикетов против изменения Конституции, сообщает сайт Север.Реалии.

Митинги прошли также в Ростове-на-Дону, Чите, Комсомольске-на-Амуре и других городах, пишет "Росбалт".

В ряде российских регионов, в том числе Москве и Петербурге, из-за эпидемии коронавируса массовые мероприятия ограничены или запрещены.

Голосование о поправках к Конституции назначено на 22 апреля. На неделе общественные деятели распространили открытое письмо с призывом к властями перенести голосование из-за эпидемии.

  • Радио «Свобода»

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