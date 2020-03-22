Индийцы откликнулись на призыв Моди соблюдать «народный комендантский час»

22.03.2020, 17:54, Новости дня

В Индии воцарилась тишина, когда сотни миллионов человек откликнулись на призыв премьер-министра Нарендры Моди оставаться дома в течение 14 часов. Призыв прозвучал на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом, который усилил беспокойство по поводу пандемии во второй по численности населения стране мира.

Власти также закрыли одну из самых загруженных железнодорожных сетей мира и большую часть общественного транспорта, включая метро и пригородные поезда, на которые полагаются многие жители таких городов, как Мумбаи.

Днем на обчыно шумных и оживленных улицах Индии было тихо. Уличные торговцы, которые обычно выстаиваются на обочинах, не стали устанавливать свои прилавки и тележки в день «народного комендантского часа», как его назвали. Прямого запрета властей не было, но акция стала символическим проявлением национальной решимости.

Необычное затишье прервалось лишь однажды, в пять часов вечера, когда миллионы жителей выглянули из окон и дверей или вышли на балконы и стали хлопать, звонить в колокольчики, петь и дудеть в морские раковины в знак признательности таким людям, как врачи и работники санитарных служб. К акции подключились главные звезды Болливуда.

«Сегодняшний успех, возможно, предвещает большее признание в ближайшие дни, – говорит профессор Шринат Редди, президент Фонда общественного здравоохранения Индии. – Целью этой акции было укрепление солидарности общества и общественного мнения в пользу дисциплины и жертвенности, а не спускаемого сверху диктата».

«Меры, которые мы принимаем сейчас, помогут в будущем», – написал Моди в Твиттере, призывая людей соблюсти «комендантский час».

Ограничение на выход из дома с 7 утра до 9 вечера рассматривается как попытка подготовить жителей к тому, с чем Индия может столкнуться в ближайшие дни и недели. По состоянию на воскресенье в стране зарегистрирован 341 инфицированный, 6 человек скончались. Но после резкого роста заболеваемости в последние два дня некоторые эксперты заговорили о том, что после Европы следующим очагом эпидемии может стать Индия.

Многие полагают, что приведенные цифры не отражают реальную ситуацию с распространением инфекции из-за ограниченного тестирования.

Некоторые штаты, включая Раджастан на севере страны и четыре города в Гуджарате на западе, объявили о почти полной остановке работы компаний.

Сеть железных дорог страны была закрыта из-за опасений, что поезда могут доставить коронавирус в сельские районы, когда миллионы рабочих мигрантов начнут покидать города, потеряв средства к существованию из-за сокращения масштабов бизнеса и закрытия торговых центров, ресторанов и образовательных учреждений. Индийские поезда перевозят 23 миллиона пассажиров в день.

Даже сеть пригородных поездов в Мумбаи закрылась для обычных пассажиров до среды – пользоваться поездами смогут лишь люди, оказывающие жизненно важные услуги. Фактически, речь идет о закрытии торговли в значительной части города.

Индия столкнулась с многочисленными вызовами при попытках сдержать пандемию: огромное население, переполненные города, перенаселенные трущобы, огромное число мигрантов и неадекватная медицинская инфраструктура. По мере приближения лета совет часто мыть руки может оказаться бесполезным в ситуации, когда огромное число людей сталкивается с хронической нехваткой воды.

Индия довольно рано предприняла попытки изолироваться от вируса. Власти ввели ограничения на въезд из наиболее пострадавших стран, начали проверять прибывающих из-за рубежа на наличие симптомов болезни, а недавно были запрещены все международные полеты.

«Мы вступили на неизведанную территорию и на данный момент находимся на этапе подъема [заболеваемости]», – говорит Редди.

В то же время, указывая на такие ограничения, как закрытие железных дорог, он отмечает: «Есть надежда, что мы не увидим таких темпов подъема, которые испытали другие [страны], и, возможно, мы выйдем на плато раньше».