Российские авиакомпании за неделю вернули в страну почти 20 тыс. человек

22.03.2020, 17:48, Новости дня

Российские авиакомпании за неделю вернули в Россию почти 20 тыс. человек из девяти стран, говорится в совместном сообщении Министерства транспорта и Росавиации.

Уточняется, что 19 тыс. 942 человека вывезли из Болгарии, Венгрии, Индия, Индонезии, Кипра, Молдавии, Испании, Франции и Черногории, в том числе 4 тыс. 547 иностранных граждан, передает ТАСС.

За 20 и 21 марта доставлено 8 тыс. 256 пассажиров, из них 1 тыс. 268 иностранцы, говорится в сообщении.

Напомним, с понедельника, 23 марта, РФ приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Исключение будет сделано для рейсов из Москвы в столицы других государств, а также чартеров для вывоза россиян.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Москва делает все необходимое для возвращения на родину застрявших за рубежом граждан России.