В России коронавирусом заразился еще 61 человек

22.03.2020, 17:46, Новости дня

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию диагностировали 61 жителю Российской Федерации, сообщает “Медуза” со ссылкой на данные оперативного штаба.

54 новых случая зарегистрированы в Москве, по два — в Кировской области и Удмуртии, и по одному — в Новгородской, Архангельской и Брянской областях. Все выявленные пациенты недавно были за границей, отметили в штабе.

Общее количество инфицированных, таким образом, достигло 367 человек. Больше половины из них – 191 – выявлены в Москве.

Смертей от коронавируса в РФ не зафиксировано. 19 марта в Москве скончалась женщина с подтвержденной коронавирусной инфекцией, однако она не включена в статистику, так как, по данным властей, причиной смерти стал оторвавшийся тромб, а не COVID-19.

На сайте российского министерства здравоохранения сообщается, что по состоянию на 20 марта в стране было проведено 143 тыс. тестов на коронавирус. 12 человек выписали из больниц после выздоровления.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 22 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 310 тыс., умерло более 13 тыс. человек.