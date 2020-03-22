Минздрав сообщил о восьми выздоровевших от COVID-19 украинцах. Оказалось, что у них не было коронавируса

22.03.2020, 17:46, Новости дня

Министерство здравоохранения Украины откорректировало информацию о количестве украинцев, которые выздоровели от коронавирусной инфекции. Исправленная информация опубликована на официальном сайте Центра общественного здоровья Минздрава, на страницах ЦОЗ в Facebook и Telegram.

Сегодня днем ЦОЗ сообщал, что общее число выздоровевших выросло до восьми человек. Это сообщение сохранилось в истории правок в Facebook.

Позже Минздрав уточнил данные: как и прежде, в Украине выздоровел один человек.

“У восьми человек было зафиксировано подозрение на COVID-19. Для получения окончательного результата им сделали два повторных теста, которые показали отрицательные результаты. У этих людей не обнаружено коронавирусной инфекции”, – сказано в сообщении.

Уточнено: ​у 8-ми людей було зафіксовано підозру на COVID-19. Для отримання остаточного результату їм було зроблено 2… Posted by Центр громадського здоров’я України on Pühapäev, 22. märts 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 22 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 310 тыс., умерло более 13 тыс. человек.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, а также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах она полностью прекращена). В больницах на более поздние сроки перенесены плановые операции, чтобы освободить место для возможных инфицированных.

По состоянию на 22 марта в Украине подтверждены 47 случаев COVID-19 (25 из них приходится на Черновицкую область, 13 – на Киев и Киевскую область), три человека умерли, восемь выздоровели.