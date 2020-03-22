 

Инфекционист уточнила, кому не стоит есть чеснок

22.03.2020, 17:40, Новости дня

Не стоит есть много чеснока, заявил врач-инфекционист Елена Цыганова. Дело в том, что люди в попытках укрепить иммунитет начинают употреблять чеснок в больших количествах.

Но его эффективность в борьбе с вирусными инфекциями не доказан, а при гастрите, язве желудка или двенадцатиперстной кишки чеснок может сильно навредить, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о подорожании чеснока. В январе 2020 года он стоил на 37% больше, чем в январе предыдущего года. В середине февраля стоимость чеснока составляла 266 рублей, сейчас достигает 400.

Кроме того, зафиксирован многократный рост цен на маски, вырос спрос на противовирусные препараты, иммуномодуляторы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / Путин назначил ежемесячные выплаты семьям с детьми от тех до семи лет

28.02 / Израильские вертолеты атаковали позиции сирийской армии

14.03 / Кипр частично закрывает въезд для иностранцев

22.02 / Общество: «Лидеры России» помогут в реализации нацпроектов

21.03 / В Челябинской области появился первый зараженный коронавирусом

11.03 / Путин выразил надежду на исполнение планов в рамках ОДКБ

10.03 / Путин назвал «чушью собачьей» сравнение роли Сталина и Гитлера в развязывании Второй мировой войны

21.02 / Путин предложил Беларуси 300 млн долларов компенсации за налоговый маневр, заявил Лукашенко

15.03 / Оперативно выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом у вернувшихся из Европы россиян

22.03 / Очевидец запечатлел на видео момент фатального крушения военного вертолета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска