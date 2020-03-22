Инфекционист уточнила, кому не стоит есть чеснок
22.03.2020, 17:40, Новости дня
Не стоит есть много чеснока, заявил врач-инфекционист Елена Цыганова. Дело в том, что люди в попытках укрепить иммунитет начинают употреблять чеснок в больших количествах.
Но его эффективность в борьбе с вирусными инфекциями не доказан, а при гастрите, язве желудка или двенадцатиперстной кишки чеснок может сильно навредить, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о подорожании чеснока. В январе 2020 года он стоил на 37% больше, чем в январе предыдущего года. В середине февраля стоимость чеснока составляла 266 рублей, сейчас достигает 400.
Кроме того, зафиксирован многократный рост цен на маски, вырос спрос на противовирусные препараты, иммуномодуляторы.
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