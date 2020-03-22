 

“Зенит” продлил карантин для футболистов еще на неделю

22.03.2020, 17:40, Новости дня

Руководство и тренерский штаб санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" приняли решение продлить карантин команды еще на неделю. Все это время футболисты будут тренироваться в домашних условиях.

Об этом пресс-служба клуба заявил на официальном сайте сине-бело-голубых. Также отмечается, что тренировочный центр "Зенита" будет закрыт для посещений.

Напомним, что Российский футбольный союз 17 марта объявил о приостановке соревнований под эгидой РФС до 10 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса. В этот же день клуб из Санкт-Петербурга распустил игроков по домам.



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