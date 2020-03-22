Еще в нескольких странах зафиксированы первые смерти от COVID-19

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22.03.2020, 17:40, Новости дня

Первый смертельный случай заболевания новым типом коронавируса зарегистрирован в Афганистане, сообщает телеканал Tolo news со ссылкой на местные органы здравоохранения. Пациент скончался еще 19 марта в провинции Балх на севере страны, однако известно об этом стало только сейчас, после получения результатов анализов. Телеканал сообщил о еще одном скончавшемся, у которого наблюдались симптомы коронавируса, в западной провинции Герат. Его анализы также были отправлены на установление факта заражения COVID-19.

Зафиксирована первая смерть и в Македонии. 57-летняя женщина из Куманова дважды сдавала анализы и оба раза получала отрицательные результаты. Диагноз "коронавирус" подтвердил только третий, посмертный, тест, сообщил министр здравоохранения Венко Филипче. Он добавил, что 33-летний сын умершей также болен. По состоянию на воскресенье в Северной Македонии 114 заболевших, в ночь с субботы на воскресенье выявлено 29 новых случаев коронавируса. Чрезвычайное положение в регионе было введено 18 марта. Из-за распространения коронавируса перенесены назначенные на 12 апреля парламентские выборы.

Также о первых летальных исходах сообщили власти Колумбии, Косова, Румынии, Кипра, Гуама (территория США), Палестины.

Во всех странах усиливают меры противодействия распространения коронавируса. В Австралии ограничили работу ресторанов и кафе (разрешено только приготовление еды на вынос), гостиниц, ночных клубов, концертных залов. Школы в Австралии продолжат работу. В Малайзии военные контролируют соблюдение ограничительных мер на городских улицах. В Сингапуре запрещен въезд всех иностранцев, кроме тех, кто работает в жизненно важных секторах экономики. Куба приостановила допуск иностранных граждан на свою территорию. В Индии для сдерживания распространения инфекции решили ввести комендантский час.

По последним данным портала Worldometers, количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 318 тысяч человек.



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