В украинском Херсоне нашли «Запорожец» без пробега

22.03.2020, 17:30, Разное

Автомобиль «Запорожец» 968МД 1992 года выпуска обнаружили в украинском городе Херсон. Особенность машины в том, что после завершения сборки ее отправили в гараж на 28 лет.

Знаменитый «Горбатый» с кузовом в фабричной консервационной смазке нашелся в Херсоне. Данное транспортное средство отнесли к поздним срокам выпуска: его сконструировали на запорожском заводе в 1992 году. Как только потребитель обзавелся новинкой, он отправил ее в гараж, где автомобиль простоял 28 лет.

Модель 968МД является одной из четырех, которую выпускали для людей-инвалидов. Версия «МД» предназначалась для лиц, у которых имелись повреждения на ноге. Торможение осуществлялось благодаря выжиму крупного Г-образного рычага на центральном тоннеле, а единственная педаль отвечала за деактивацию сцепления, подрулевые лепестки служили акселератором. Машина, выявленная на территории Херсона, обладала под капотом четырехцилиндровым V-образным агрегатом, способным генерировать 41 лошадиную силу.

ЗАЗ-968М «Запорожец» выступил сменщиком вариации 968А в конце 70-х годов и от предшественника не сильно отличался. Основными отличиями являются вентиляционные прорези в районе задних крыльев, за что прежний автомобиль прозвали в народе «ушастым». Обновленная машина перестала производиться лишь в середине весны 1994 года.