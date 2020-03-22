Власти США назвали штаты с наиболее тяжелой ситуацией из-за вируса

22.03.2020, 17:30, Новости дня

Федеральные власти США намерены в первую очередь оказать помощь городу Нью-Йорку, штатам Калифорния и Вашингтон, где сложилась наиболее тяжелая ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил глава Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям Питер Гейнор в эфире CNN.

«Мы сосредоточены на горячих точках – городе Нью-Йорке, штатах Вашингтон и Калифорния и других, на мерах по доставке им важнейших средств», – приводит его слова ТАСС.

Гейнор пояснил, что речь идет о масках, комплектах спецодежды для медиков, аппаратах искусственной вентиляции легких и других средствах.

В эфире телеканала ABC Гейнор констатировал, что маски и другие средства, которые запрашивают власти штатов, предоставляют из имеющихся у федеральных властей США запасов, а также покупают на мировых рынках.

По последним данным, в США зафиксировали более 26,7 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли не менее 340 человек. Почти половина всех случаев заражения в США – более 12 тыс. – приходятся на штат Нью-Йорк, на территории которого находится одноименный мегаполис. В штатах Вашингтон и Калифорния зарегистрированы соответственно почти 1,8 тыс. и около 1,5 тыс. случаев.

Ранее президент США Дональд Трамп сравнил распространение коронавируса с пандемией испанского гриппа.

Foreign Policy писала, что пандемия коронавируса приведет к остановке глобализации, закату лидерства США, росту националистических настроений, а также к созданию более устойчивой мировой экономической системы.