 

Власти США назвали штаты с наиболее тяжелой ситуацией из-за вируса

22.03.2020, 17:30, Новости дня

Федеральные власти США намерены в первую очередь оказать помощь городу Нью-Йорку, штатам Калифорния и Вашингтон, где сложилась наиболее тяжелая ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил глава Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям Питер Гейнор в эфире CNN.

«Мы сосредоточены на горячих точках – городе Нью-Йорке, штатах Вашингтон и Калифорния и других, на мерах по доставке им важнейших средств», – приводит его слова ТАСС.

Гейнор пояснил, что речь идет о масках, комплектах спецодежды для медиков, аппаратах искусственной вентиляции легких и других средствах.

В эфире телеканала ABC Гейнор констатировал, что маски и другие средства, которые запрашивают власти штатов, предоставляют из имеющихся у федеральных властей США запасов, а также покупают на мировых рынках.

По последним данным, в США зафиксировали более 26,7 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли не менее 340 человек. Почти половина всех случаев заражения в США – более 12 тыс. – приходятся на штат Нью-Йорк, на территории которого находится одноименный мегаполис. В штатах Вашингтон и Калифорния зарегистрированы соответственно почти 1,8 тыс. и около 1,5 тыс. случаев.

Ранее президент США Дональд Трамп сравнил распространение коронавируса с пандемией испанского гриппа.

Foreign Policy писала, что пандемия коронавируса приведет к остановке глобализации, закату лидерства США, росту националистических настроений, а также к созданию более устойчивой мировой экономической системы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / Путин поручил в два раза увеличить охват ВИЧ-инфицированных терапией – «Коммерсантъ»

06.02 / Датчанина заподозрили в убийстве россиянки в Италии

17.03 / Минтруд рекомендовал госслужащим работать дистанционно

10.02 / В список богатейших людей РФ попал основатель «Комуса»

13.03 / Коронавирус: заболевших в России уже тысячи

07.03 / В Евросоюзе ожидают всплеска заражения коронавирусной инфекцией

10.03 / США допустили любую помощь Турции в Идлибе

05.02 / Посольство рассказало об итогах эвакуации россиян из провинции Хубэй

12.03 / Экономика: Новая паника на рынках приближает мировой кризис

26.02 / Путин назвал проблему малого и среднего бизнеса в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска