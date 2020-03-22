Intel показала работу графического мультиадаптера из связки строенного GPU и дискретной видеокарты

22.03.2020, 17:30, Разное

Специалисты компании Intel продемонстрировали работу нового мультиадаптера для ноутбуков. Речь идёт о связке встроенного GPU и дискретной видеокарты, вне зависимости от производителя.

В настоящий момент почти все процессоры от Intel имеют встроенное графическое ядро. Эти GPU становятся всё производительнее, и их мощности хватает, чтобы выполнять все пользовательские задачи, а также запускать не очень требовательные компьютерные игры. Нередко портативное устройство воспроизводит изображение благодаря более мощной дискретной видеокарте. В таком случае встроенный чип не используется. Теперь же инженеры нашли способ создать гибридную систему, позволяющую применять ресурс двух устройств для решения одной задачи. Возможности такого графического мультиадаптера более широки и улучшают скорость прорисовки шейдеров и обработки изображения. При этом речь идёт о широкой совместимости.

Во время демонстрационного теста специалисты запускали разные ядра в паре с видеокартами, как от AMD, так и от Nvidia. При этом свой уже готовый графический ускоритель DG1 в Intel тестировать не стали. В рамках реализации новой возможности программисты использовали Direct3D 12.

В итоге зрители увидели три сценария работы графического мультиадаптера. В первом дискретное устройство передавало обработку шейдеров встроенному ядру, во втором испытали возможность поочерёдной прорисовки кадров, а в третьем осуществили асинхронный метод прогрузок, где каждый узел брал на себя конкретные задачи и выполнял их на протяжении всего процесса эксплуатации. Не исключено, что данная технология будет широко применяться после дебюта первых дискретных видеокарт от Intel, поскольку их мощность не окажется на первом этапе выдающейся.