 

В РФ разработали бесконтактный термометр для смартфона

22.03.2020, 17:17, Разное

Новая разработка отечественных ученых даст возможность переоборудовать любой смартфон в инфракрасный термометр. Реализацией проекта занимались сотрудники НТИ.
Каждый год люди страдают сезонными простудными болезнями. Одним из главных признаков является повышенная температура, для изменения которой применяется обычный градусник, требующий прямого контакта с телом. Изменить дело должна новая разработка специалистов из России.

О данной работе рассказали представители Национальной технологической инициативы. Их изобретение являет собой незначительную наклейку на теле, которая благодаря специальной программе отправляет необходимые показания на смартфон. Радиус действия сигнала достигает 50 метров, а работает инновационное устройство без подзарядки один год. Точность измерения при этом соответствует обычным градусникам.

Отечественные исследователи отметили, при заболевании взрослые каждые пару часов измеряют температуру у детей, и данный процесс занимает не больше 10 минут. Новинка даст возможность родителям контролировать температуру в удаленном режиме, что очень актуально во время эпидемии коронавируса. На рынке термометр будет стоить как стандартный инфракрасный аналог. Анонс и старт реализации запланирован на начало осени нынешнего года.



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