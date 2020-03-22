 

Врачи назвали способы безопасного осуществления покупок при коронавирусе

22.03.2020, 17:17, Разное

Специалисты в сфере медицины рассказали, как осуществлять покупки в период распространения коронавируса и при этом не подхватить его. Одним из способов является мытье рук после посещения торговой точки.
Медики утверждают, сейчас социальное дистанцирование является большой задачей для обеспечения здоровья и безопасности, в связи с чем необходимо принимать во внимание различные факторы. В это же время приобретение продуктов питания и прочих товаров крайне необходимо людям. Эксперты посоветовали составить перечень того, что нужно купить за один раз, не бегая по мелочам постоянно. В идеале, стоит минимизировать время пребывания в магазине, стараясь не общаться со знакомыми и не трогать различные поверхности. Главная мера профилактики: мытье рук с мылом не меньше полминуты после возвращения с улицы. Лучше всего выбирать менее загруженные покупателями торговые точки, так как нахождение в более людном месте увеличит возможность заражения коронавирусом.

Организм пенсионеров не столь активно способен противодействовать болезни, поэтому им лучше всего оставаться дома. Важно не только родным и близким, но и незнакомцам «протянуть руку помощи», купив для пожилых нужные лекарственные препараты и провизию. С развитием новых технологий ныне у многих имеется возможность осуществлять покупки в интернете, актуально это для тех населенных пунктов, где зарегистрировали большое количество эпизодов заражения.

Врачи также назвали самый лучший вариант защиты при вспышке пандемии – самоизоляция с выходом на улицу только в наиболее крайнем случае. Об этом помнить необходимо тем, у кого развит диабет, болезни сердца, наблюдается высокое кровяное давление.



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