 

Находящийся на карантине Лионель Месси потренировался туалетной бумагой вместо мяча

22.03.2020, 17:09, Разное

Лионель Месси, находясь на карантине, стал участником набирающего популярность челленджа и потренировался туалетной бумагой вместо мяча. После данный трюк повторил и отечественный футболист Андрей Аршавин.
В настоящий момент во многих странах мира объявлен карантин в связи с эпидемией коронавируса. Повсеместно отменяются многие массовые мероприятия, в том числе и спортивные. Из-за этого спортсмены вынуждены много времени проводить в домашних условиях. В то же время, из-за страхов, что магазины будут закрыты, все начали скупать предметы личной гигиены и первой необходимости, и туалетная бумага в этом списке заняла главенствующее место. В итоге она обрела статус некоего сакрального предмета, о котором делают фотожабы. Её же начали использовать вместо мяча, набивая ногой и снимая процесс на камеру. Лионель Месси не остался в стороне от популярного веяния и также продемонстрировал свои возможности, набив рулон 19 раз, порадовав поклонников футбола.

Аналогичный трюк повторил и Андрей Аршавин. Участвуя в шоу, российский футболист получил предложение попробовать свои возможности в новой популярной забаве. Спортсмен охотно согласился и показал талант, набивая непригодный для этого предмет не только ногой, но и другими частями тела.



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