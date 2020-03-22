Лолита Милявская пожаловалась, что Лера Кудрявцева “обломала” желание делать пластику груди

22.03.2020, 17:09, Разное

Певица Лолита Милявская, судя по посту в Instagram-аккаунте, нанесла визит пластическому хирургу. Знаменитость отметила, что Лера Кудрявцева, удалив грудные импланты, многим “обломала” желание увеличивать бюст.

Ранее знаменитая отечественная исполнительница развелась с супругом Дмитрием Ивановым, который работает наставником по сквошу. Теперь артистка, как не раз заявляла, намерена начать жизнь с нуля. У Лолиты Милявской все в порядке и на приватном, и на творческом фронтах, но ей, как и ее коллегам, пришлось отменить концерты в связи с эпидемией коронавируса. Недавно звезда посетила пластического хирурга, консультирующего ее по вопросу внешнего вида, и записала обращение к подписчикам, сняв видеоролик и показав грудные импланты.

Милявская пришла побеседовать со знакомым врачом Андреем Искорневым. Знаменитость заявила, что телеведущая Лера Кудрявцева отбила у нее желание осуществлять какие-либо манипуляции с грудью, но хирург больше специализируется на лице. Лолита Милявская не захотела уточнять, по поводу чего она общалась со специалистом, но медик в личном микроблоге отметил, он не только проконсультировал пациентку, но и поговорил с ней о разных трендах в сфере пластической хирургии.