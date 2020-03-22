Создана миниатюрная клавиатура с 44 кнопками

22.03.2020, 17:09, Разное

Разработчики клавиатуры Atreus проводят сбор денежных средств на выпуск своего аксессуара, который поражает минимальными размерами. Габариты устройства – 24,3 x 10 x 2,8 см.

Сбор материальных ресурсов осуществляется на портале KickStarter, при этом очень успешно собранная сумма превысила ранее поставленную цель и приблизилась к 145 000 американских долларов. До завершения соответственной кампании еще целых 26 дней. Клавиатура отличается незначительными габаритами 24,3 на 10 на 2,8 см, в ней также применяются полноразмерные механические кнопки. Создатели Atreus уверяют, что 44 клавиш достаточно для нормальной работы в случае успешной оптимизации их расположения и распределения функций между «слоями». Переключение последних выполняется кнопками Upper и Fn.

В конце лета начнется отгрузка клавиатур и именно тогда получится проверить ее работоспособность на практике. В настоящий момент минимальный взнос составляет почти 100 долларов. Отмечается также, что назначение клавиш без проблем программируется, а внедренное программное обеспечение продвигается с исходным открытым текстом. При заказе разработки можно выбрать вид переключателей Kailh, в иных случаях заявлен ресурс семи десятков миллионов срабатываний. Все колпачки сменные, а клавиатура обладает интерфейсом USB.

Первые компьютеры не имели клавиатуры, вся информация вводилась в аппарат при помощи перфокарт или установкой переключателей механического характера. При возникновении мини-ПК клавиатуру присоединяли к самому компьютеру, но такие аксессуары не были завершенными устройствами: их подключали через согласующие приспособления, к портам или загруженная программа выполняла периодически опрос матриц. Современные приборы обладают также и дополнительными кнопками, пригодными для управления определенными опциями.