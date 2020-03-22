Пандемии вопреки: Ченнинг Татум и его шестилетняя дочь отправились в поход

22.03.2020, 17:06, Разное

На прошлой неделе губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом издал приказ, по которому жителям штата предписано оставаться дома для предотвращения распространения коронавируса. Выходить на улицу разрешается только для физических упражнений, например утренней пробежки. Можно даже прихватить друзей для компании, но держаться от них придется подальше: подходить друг к другу можно не ближе чем на 6 футов (около 2 метров). Исключением являются лишь члены семьи.

Этим послаблением в законе решил воспользоваться Ченнинг Татум. Вместе с 6-летней Эверли, которую он воспитывает с бывшей супругой Дженной Дьюэнн, Ченнинг отправился в пеший поход по калифорнийским холмам. Приключение отца и дочери легли в основу коротких роликов, которыми актер делился в сторис Instagram.

В это время страха мы предпочитаем оставаться предприимчивыми, полными любви и жизни. Да, все происходящее ужасно. По сравнению с этим все наши проблемы просто песчинки в воздухе. Поэтому так важно именно сейчас сохранить наш ум и заставить наши сердца биться вместе, –

пояснил Татум.

Для Эверли путь оказался не из легких. Когда девочка увидела, сколько еще предстоит идти, она не удержалась:

Если я умру, – начала малышка.

Ты не умрешь, –

со смехом оборвал ее папа, но она продолжила.

Если я умру, знай, что я всегда буду любить тебя, – сказала Татуму девочка.

Ну ладно, мы точно не умрем. Но я хочу, чтобы ты знала, что я тоже всегда буду любить тебя, –

пообещал Ченнинг.

Позже актер поделился кадром, на котором Эверли стоит на холме, раскинув руки.

Не волнуйтесь, мы не ушли, не сказав волшебное заклинание, чтобы мир был в порядке и защищен. Надеюсь, это сработает, –

подписал снимок Ченнинг.

Напомним, месяц назад бывшие супруги Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн, корорая недавно снова стала мамой, пришли к соглашению об совместной опеке над Эверли. Селебрити составили детальное расписание встреч с 6-летней дочкой. Так, она будет жить у мамы с понедельника по среду, а у папы – со среды по пятницу. Выходные же она будет по очереди проводить то у Дженны, то у Ченнинга. Также родители включили в график свои отпуска: они согласились по очереди брать ее с собой в поездки в летнее время сроком до 10 дней.

В документе упоминалось и о социальных сетях: Татум и Дьюэнн приняли решение не публиковать ее фото и не упоминать в постах, которые потенциально могли бы принести им дополнительный доход или лайки. Единственным “белым” пятном в расписании остался день рождения Эверли. Пока что они постановили, что поделят этот день пополам, если не смогут договориться об общем празднике.