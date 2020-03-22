 

В Москве обнаружили сразу полсотни новых зараженных коронавирусом

22.03.2020, 16:55, Разное

По последним данным оперативного штаба по коронавирусу, за последние сутки в России был выявлен 61 новый случай заражения. Среди них 54 были обнаружены в Москве.

Еще по нескольку заболевших появились в Новгородской, Кировской, Архангельской и Брянской областях, а также в Удмуртии. В общей сложности, COVID-2019 заразил 367 человек по всей стране. При этом свыше 52 тысяч человек находятся на контроле врачей. 

Тем временем, в мире количество заболевших уже превысило 310 тысяч человек. Более 13 тысяч людей скончались от осложнений, еще около 95 тысяч выздоровели. 

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил текст православной молитвы против коронавируса. В нем содержится призыв к небесам защитить людей от “губительного поветрия”. В то же время, глава Русской православной церкви призвал относиться к эпидемии как к проявлению божьей милости. По мнению епископа, с ее помощью высшие силы хотят напомнить излишне самоуверенной человеческой цивилизации о важности духовных ценностей и укрепить ее веру в бога. 

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Мар 2020 в 5:16 PDT



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