 

Россия закрывает небо для международных рейсов из-за эпидемии

22.03.2020, 16:55, Разное

Россия с 23 марта ограничит авиасообщение со всеми странами мира из-за эпидемии коронавируса COVID-2019. Улететь за границу можно будет только из столицы, сообщает РИА “Новости”.

При этом из Москвы можно будет попасть только в другие столицы или крупные города мира. Исключение также сделают для чартерных рейсов, с помощью которых россиян и иностранных гостей будут возвращать на их родины. 

Ранее стало известно, что число зараженных коронавирусом в России превысило 350 человек. В Москве за сутки заразились еще 54 человека.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Мар 2020 в 5:16 PDT



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