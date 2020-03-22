Эксперт: Обновленная Конституция усилит поддержку детей

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22.03.2020, 16:48, Новости дня

«Внесение в Конституцию поправки о детях не даст чиновникам подсократить расходы на инфраструктуру, образование, медицину и социальные гарантии», – сообщил газете ВЗГЛЯД общественник Алексей Гусев, комментируя идею закрепить в Конституции РФ меры по защите детей.

«Внесенная поправка является логическим продолжением той политики, которая проводится в последние годы, включая объявление президентом Десятилетия детства. Речь идет не просто о каком-то формальном моменте, а о том, что детство определяется приоритетом государства», – рассказал ответственный секретарь координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев.

По его словам, такая поправка положительно повлияет на «межведомственные действия и на принятие стратегических важных документов и законов». «В обществе и государстве укореняется мысль о том, что дети являются главным богатством России. Это наше будущее», – добавил эксперт.

«Потому внесение в Конституцию поправки о детях позволит сохранить наработанное, и не даст некоторым чиновникам отступить или подсократить какие-то расходы на инфраструктуру, медицину, образование и социальные гарантии. То есть, обновленная Конституция усилит поддержку детей и обяжет государственные структуры заниматься этим вопросом серьезно и профессионально», – заключил Гусев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в соответствии с президентским пакетом поправок, в часть 4 новой статьи 67.1 вносится формулировка о том, что дети должны считаться «важнейшим приоритетом государственной политики России». Кроме того, в поправке к ст. 72 говорится, что в ведении российского государства находится защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье.

Ранее Центризбирком утвердил процедуру общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию и общий вид бюллетеня. Также ЦИК запустил сайт конституция2020.рф с информацией о всероссийском голосовании и поправках, которое запланировано на 22 апреля.

На этой неделе президент Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Севастополе заявил, что если ситуация с коронавирусом в РФ будет неблагоприятной, то власти перенесут срок голосования по поправкам к Конституции. «Но если обстановка позволит, то проводить будем», – сказал президент.



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