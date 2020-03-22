Во Львовской области коронавирус заподозрили еще у 21 человека

22.03.2020, 16:37, Новости дня

В период с вечера 21 марта и до утра 22 марта во Львовской области с подозрением на коронавирусную инфекцию появился еще 21 пациент. Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации в Facebook.

Пациенты из города Львова, Дрогобычского, Стрыйского и Каменка-Бугского районов, Тернопольской и Ровенской областей.

Всего сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице 53 человека. В самоизоляции находится 30 человек. За все время выписано 11 пациентов.

Состояние всех больных средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У одной пациентки – приближено к тяжелому.

Всего во Львовской области за все время с подозрением COVID-19 обратилось 94 человека.

По состоянию на утро 22 марта во Львовской области с подозрением на коронавирус находится 84 человека. У одного пациента положительный результат теста на коронавирус.

ОНОВЛЕНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА 8:30 ГОДИНУ❗️❗️❗️У період з 17:00 год 21 березня по 8:00 год 22 березня, в області з… Posted by Львівська обласна державна адміністрація on Laupäev, 21. märts 2020

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Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джона Хопкинса, который отслеживает распространение коронавируса, по состоянию на 21 марта в мире зарегистрировано 277 449 случаев заражения коронавирусной инфекцией, летальных исходов – 11 561.