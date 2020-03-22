Денисова: У татарина Мустафаева в российском СИЗО ухудшилось здоровье

22.03.2020, 16:37, Новости дня

У крымского татарина Сервера Мустафаева, который находится в российском СИЗО, с 19 марта ухудшилось здоровье. Об этом 22 марта сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Она отметила, что у Мустафаева повышенная температура тела, кашель, однако надлежащей медицинской помощи в российском СИЗО он до сих пор не получает.

Он обращался к “Южному окружному военному суду” и администрации СИЗО с просьбой о медицинской помощи, однако ему сделали только жаропонижающие инъекции, не было сделано ни одного анализа и не установлен диагноз, добавила омбудсмен.

“Учитывая объявленную Всемирной организацией здравоохранения пандемию коронавирусной инфекции, считаю такие действия российских властей недопустимыми, ведь они прямо нарушают основополагающее право человека на жизнь, гарантированное Конвенцией о защите прав человека и основных свобод”, – заявила Денисова.

Также она потребовала от российского омбудсмена Татьяны Москальковой немедленно провести полное медицинское обследование Мустафаева, чтобы исключить заражение инфекционными заболеваниями, в частности коронавирусом.

⚡️⚡️⚡️У незаконно утримуваного кримського татарина Сервера Мустафаєва з 19 березня підвищена температура тіла, кашель,… Posted by Людмила Денісова on Laupäev, 21. märts 2020

Мустафаева был задержан ФСБ несколько лет назад по “делу Хизб ут-Тахрир”. Его и других крымских татар обвиняют в том, что они “проводили обучающие религиозно-политические занятия” и “распространяли идеи “Хизб ут-Тахрир”.

“Хизб ут-Тахрир” – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность “Хизб ут-Тахрир” на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства “Хизб ут-Тахрир” является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.