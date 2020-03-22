Работники музыкальной индустрии просят Зеленского о налоговых каникулах и компенсациях на период пандемии – петиция

22.03.2020, 16:37, Новости дня

Представители украинской музыкальной индустрии просят президента страны Владимира Зеленского внедрить меры экономического стимулирования, которые позволят сохранить отрасль по окончании пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом говорится в петиции, которая появилась на сайте президента 20 марта.

“Обращаем внимание, что музыкальная индустрия первой почувствовала экономические потери, сопряженные с карантинными мерами, которые были внедрены органами государственной власти и местного самоуправления на всей территории Украины, так как деятельность отрасли имеет массовый характер. Тысячи людей по всей стране (после объявления карантина) не вышли на работу и были вынуждены перенести свою деятельность на осень 2020 года, хотя выплачивают заработную плату своим коллективам каждый день”, – говорится в петиции.

Авторы предлагают внести изменения в действующее законодательство, которые помогут владельцам предприятий музыкальной сферы сохранить бизнес и рабочие места в течение карантина. В частности, предоставить налоговые каникулы до 2021 года для музыкантов, артистов, аранжировщиков, авторов-исполнителей, менеджеров артистов, продюсеров, маркетологов, билетных операторов, организаторов концертных туров, концертных выступлений и фестивалей, персонала, обеспечивающего концерты.

Также предложено освободить от налогообложения операций по поставке и распространению национального культурного продукта (эта норма существует, но не выполняется на практике, утверждают авторы); составить список отраслей экономики, в том числе и музыкальной сферы, деятельности которых непосредственно коснулась пандемия, с целью компенсации государством 60% заработной платы ее работникам; ввести льготный период и снизить арендные ставки государственных концертных площадок.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах, автомобильном транспорте и автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. Закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся как минимум до 3 апреля.