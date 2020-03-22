 

«Теперь пройдёт зараза»: Шнуров высмеял молитву патриарха против коронавируса

22.03.2020, 16:36, Новости дня

Музыкант сделал вывод, что это «вклад наш непосильный в здравоохранение».

Лидер группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное тому, что патриарх Кирилл утвердил специальную молитву против коронавируса. Ранее Священный синод призвал священнослужителей «к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам».

Шнуров иронично сделал вывод о том, что «теперь пройдёт зараза».

Нужно было делать сразу
Текст молитвы. Был бы хайп.
Где бессильна медицина
Есть спасение. Смысл таков, –
Это вам блин не вакцина,
Тут традиции веков.
Есть у нас примеров куча
В житиях отцов святых.

В стихотворении говорится, что утвержденная главой РПЦ молитва – это «вклад наш непосильный в здравоохранение».

Пусть китайцы русский учат,
А не скачут у плиты.
Посреди смертельной битвы
Не сбежишь теперь куда-то.
Посылаем текст молитвы
Мы в Италию и в Штаты.
Мы гордимся всей Россией,
Есть в сердцах горение.

Текст молитвы написан на церковнославянском языке (слово «коронавирус» в нем не упоминается):

Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих. Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Новые молитвы начнут читать во всех храмах РПЦ с 22 марта.

Ранее в Москве начали устраивать крестные ходы с молебном об избавлении от коронавируса.



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