Скупающих туалетную бумагу россиян назвали провокаторами

22.03.2020, 16:36, Новости дня

По мнению сенатора, некоторые граждане специально создают нервозную обстановку.

В середине марта до России докатилась продуктовая паника, схожая с той, что была в Европе. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что ажиотаж вокруг продуктов и товаров повседневного спроса мог быть создан преднамеренно.

«Скупка туалетной бумаги — это некий показатель культуры. Люди привыкли ходить в туалет с ней. По их пониманию, экономика может обрушиться, и бумага пропадёт. Я не знаю, какая там мотивация на Западе, это достаточно кому-то спровоцировать и тут же начинаются эти вещи [дефицит товаров – прим. Говорит Москва]. У нас тоже есть провокаторы, много людей, которые специально создают некую обстановку, в том числе и информационный повод».

По его словам, в интернете есть видео, на которых записано, как люди убирают товар с полок, а затем возвращают продукты обратно. Клинцевич отметил, что на деле РФ готова к любым кризисным ситуациям, а у граждан нет повода переживать из-за возможного дефицита.

«Мы в состоянии справиться с этими вещами – и с продуктами, и с туалетной бумагой. Беспокоиться народу нечего».

Из-за паники на фоне коронавируса россияне также стали массово скупать медицинские маски, антисептики, бытовую химию, консервы и крупы. Повальный спрос на туалетную бумагу в своей передаче даже высмеял Иван Ургант.

Ранее “Блокнот” опубликовал исследование, которое ответило на вопрос, сколько еды и туалетной бумаги нужно для карантина.