«Ходят туда-сюда»: Лукашенко запретил белорусам возвращаться на родину из-за вируса

22.03.2020, 16:36, Новости дня

Он предложил им оставаться там, куда они поехали.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в страну не будут пускать белорусов, которые уехали за границу после предупреждения властей. Он предложил им оставаться там, куда они поехали. Об этом он рассказал на очередном совещании.

«Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, всё равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, — никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали. Бродят, ходят туда-сюда, а мы их встречаем и всех проверяем. Надо дать команду пограничникам: хочешь пойти в Польшу — пошёл туда и сиди там» – заявил Лукашенко

Белорусский лидер также потребовал от руководителей госорганов страны разобраться с возвращением белорусов из Индии. По словам президента, многие жители страны купили билеты на российские рейсы через Москву, но их не пускают в самолёты.

«Наши белорусы, находящиеся на отдыхе в Индии, взяли билеты на обратный рейс на российские самолёты, но их просто выпихывают из салона самолёта, не берут на борт. У человека есть билет, человека надо доставить туда, куда у него билет. Там билеты до Москвы, а с Москвы уже будем думать, как забирать наших людей» – сказал Лукашенко.

Ранее белорусский президент назвал коронавирус массовым психозом. Кроме того, он посоветовал белорусам мыть руки водкой, а еще лучше выйти из сауны и помыть руки, после чего принять «внутрь 100 грамм». Лукашенко убежден, что Белоруссия спокойно переживет пандемию.