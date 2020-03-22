 

Рекорд: зараженных коронавирусом в России за сутки стало больше на 61

22.03.2020, 16:36, Новости дня

54 случая выявили в Москве.

По состоянию на 22 марта в России зарегистрирован еще 61 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Таким образом общее число заболевших составило 367 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это рекордный для России суточный прирост инфицированных.

Из новых случаев заражения 54 зафиксировано в Москве, остальные — в Новгородской, Кировской, Архангельской и Брянской областях и республике Удмуртия.

Под медицинским наблюдением в России остаются 52 747 человек.

Глава правительства России Михаил Мишустин 21 марта рассказал, какие меры поддержки ждут работающих и безработных россиян.

Тем временем “Блокнот” делится рецептами, как сделать дома дефицитный антисептик. Для этого можно взять как изопропиловый спирт, так и, например, самогон.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03 / Засевшие в Идлибе боевики обстреляли населенные пункты в трех провинциях Сирии

27.02 / Изучена польза йогурта для здоровья мужчин

04.02 / В еловых досках псковские таможенники нашли 74 тысячи пачек сигарет

03.02 / Цена на нефть упала до 13-месячного минимума из-за коронавируса

10.03 / Путин назвал заявление Зеленского об освобождении Аушвица украинцами “чушью, обусловленной текущей политической конъюнктурой”

18.03 / Памфилова высказалась о голосовании по Конституции при ухудшении ситуации с коронавирусом

07.02 / Патрушев прокомментировал заявление американского Госдепа

05.02 / В Тюмени сел первый борт с эвакуированными из Китая. Их на две недели отправят в карантин

25.02 / Башкирский чиновник объяснил, почему обматерил посетителя

26.02 / Yle – несмотря на глубокое сотрудничество, НАТО Финляндию от России защищать не собирается

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска