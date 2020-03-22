Рекорд: зараженных коронавирусом в России за сутки стало больше на 61

22.03.2020, 16:36, Новости дня

54 случая выявили в Москве.

По состоянию на 22 марта в России зарегистрирован еще 61 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Таким образом общее число заболевших составило 367 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это рекордный для России суточный прирост инфицированных.

Из новых случаев заражения 54 зафиксировано в Москве, остальные — в Новгородской, Кировской, Архангельской и Брянской областях и республике Удмуртия.

Под медицинским наблюдением в России остаются 52 747 человек.

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