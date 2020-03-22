Хоккеист МХЛ Фростов находится в тяжелом состоянии после ДТП

22.03.2020, 16:31, Новости дня

Нападающий "Кузнецких медведей" Михаил Фростов, выступающий в Молодежной хоккейной лиге, попал в ДТП в Новокузнецке. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Хоккеист потерял много крови.

"Срочно требуется кровь АВ (-) 4 группы (отрицательный резус) для игрока нашей команды Михаила Фростова", – заявил пресс-служба клуба в Instagram.

По информации РИА Новости, авария произошла утром 22 марта в Орджоникидзевском районе Новокузнецка. Водитель не справился с управлением, и машина, перевернувшись, упала в реку. В автомобиле находился Фростов.

19-летний хоккеист в нынешнем сезоне сыграл 56 матчей за "Кузнецких медведей", набрав в них десять (две шайбы + восемь передач) очков.