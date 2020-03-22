 

Третий самолет Минобороны РФ вылетел в Италию

22.03.2020, 16:31, Новости дня

Россия отправила в Италию третий самолет со специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. Транспортный Ил-76 вылетел из подмосковного аэродрома Чкаловский на военную базу "Практик де Маре" рядом с Римом.

Ожидается, что ВКС РФ в итоге перебросят в Италию больше сотни инфекционистов, вирусологов, эпидемиологов и врачей. Они имеют опыт борьбы с такими опасными заболеваниями, как чума и Эбола.

На технике, которую везут транспортные самолеты, есть надписи "Из РФ с любовью" на русском, английском и итальянском языках.

 

Оказать Италии помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19 предложил президент России Владимир Путин во время телефонного разговора премьером Италии Джузеппе Конте.



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