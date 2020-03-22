В Косове – первая жертва коронавируса

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22.03.2020, 16:31, Новости дня

В самопровозглашенной республике Косово зарегистрирован первый случай смерти от заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом. В инфекционной больнице скончалась 82-летняя женщина. Она находилась в клинике с 16 марта.

Всего в Косове коронавирусом заражен 31 человек. Для противодействия распространению инфекции власти республики закрыли "границы" и ввели ряд других ограничений, пишет РИА Новости.

А в Сербии скончался второй больной COVID-19. Первой жертвой коронавируса стал мужчина 59 лет, он умер 20 марта. На следующий день в инфекционной больнице скончалась женщина 92 лет. Она находилась на аппарате искусственной вентиляции, имела много сопутствующих заболеваний.

Президент Сербии Александр Вучич в субботу, 21 марта, ужесточил комендантский час для граждан моложе 65 лет — с 17 до 5 часов местного времени (отстает от московского на два часа) и призвал соотечественников не выходить из своих домов без крайней необходимости.

Для сербских граждан старше 65 лет в городах и старше 70 в сельской местности разрешен выход за покупками с 3 до 8 утра по воскресеньям. В остальное время им запрещено выходить из дому, иначе им грозит крупный штраф.

С вечера субботы в стране выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом, таким образом, общее количество инфицированных выросло до 188. Решением правительства накануне в субботу в Сербии остановлен городской транспорт, с воскресенья закрываются кафе, рестораны и торговые центры. Будут открыты только продуктовые магазины и аптеки. 16 марта в стране было введено чрезвычайное положение.



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