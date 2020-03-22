 

«На ней – респиратор и перчатки»: Олег Газманов вспомнил о пребывании с китаянкой в самолете.

22.03.2020, 16:30, Разное

Олег Газманов в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ рассказал, как возвращался из Швейцарии с уроженкой Китая на самолете. Артист отметил, что на китаянке были надеты перчатки, респиратор и очки.
Певец вспоминает, что посмотрев на соседку, сам решил надеть защитную маску. Заслуженный артист Российской Федерации отметил, в Женеве нет такой обстановки, какая сейчас царит в Италии из-за распространения коронавируса. Актер очень переживает из-за пандемии опасной инфекции и особенно боится за здоровье своих детей. Дочь Олег Газманов просит не снимать маску в общественных местах.

Актер Игорь Верник тоже поделился, с какими неудобствами он сталкивается во время карантина. Знаменитость говорит, что из-за короновируса ему приходится обниматься и целоваться только с семьей, а вот объятия с другими людьми пришлось на время ограничить. Также известному артисту пришлось отложить поездку в рабочую командировку в Швейцарию. Верник принял решение не лететь в Европу, так как боится заразиться коронавирусом и подвести всю театральную группу.



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