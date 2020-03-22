 

Алсу во время карантина устроила танцы с дочерьми Сафиной и Микеллой

22.03.2020, 16:30, Разное

В настоящий момент у звёзд в связи с коронавирусом отменены концерты, и они имеют возможность много времени проводить дома. Алсу решила не скучать в ходе карантина и устроила танцы с дочерьми Сафиной и Микеллой.
Алсу призывает всех своих поклонников беречь собственное здоровье и не покидать без особой надобности свой дом. Знаменитость на собственном примере демонстрирует, чем можно заняться во время карантина. Недавно певица порадовала фанатов композицией из репертуара Уитни Хьюстон, а в новой публикации в социальной сети Instagram показала танцы, устроенные вместе с дочерьми Сафиной и Микеллой. Артистка с наследницами порадовали поклонников хореографией, вызвав восторг среди фолловеров. На личном примере звезды пользователи смогли убедиться, что проводить время в кругу семьи очень интересно. Поклонники поспешили написать в адрес кумира и её детей немало комплиментов. Другие же отметили, в видеоролике не хватает еще сына исполнительницы.

Подписчики остались в восторге от танцев знаменитости и “засыпали” её одобрительными лайками и комплиментами, назвав всех трёх участниц ролика сёстрами. Не остались в стороне и коллеги артистки. Публикация понравилась Валерии, Жасмин и Заре.



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