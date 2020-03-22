Для скупающих туалетную бумагу из-за коронавируса придумали термин

22.03.2020, 16:30, Новости дня

В словаре английского сленга Urban Dictionary появился термин, обозначающий тех, кто не соблюдает меры предосторожности в связи с коронавирусной инфекцией в мире, и тех, кто паникует из-за эпидемии.

Это слово covidiot («ковидиот»), образованное путем слияния названия болезни COVID-19 и слова «идиот», передает РИА «Новости».

Одно из значений неологизма – люди, игнорирующие меры предосторожности в период пандемии. В словаре приводится пример употребления термина: «Этот ковидиот обнимает всех, кого видит».

В другом значении слово обозначает паникеров, скупающих различные товары, лишая соседей возможности их приобрести. «Ты видел этого ковидиота с 300 рулонами туалетной бумаги в тележке?» – приводится пример употребления термина.

Напомним, на фоне объявленной в мире пандемии коронавируса в Европе и США резко вырос спрос на отдельные категории товаров, в том числе туалетную бумагу, что породило множество шуток. Так, министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, обращаясь к американским гражданам, напоминал, что туалетная бумага не является эффективным средством против коронавируса.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что маркетологи на фоне коронавирусной инфекции искусственно подняли спрос на туалетную бумагу.

При этом ситуация на потребительском рынке в РФ стабильна, а появление сообщений о «пустых» полках в российских магазинах связано с недостаточно оперативной выкладкой товаров. Президент Владимир Путин призывал россиян не покупать продукты впрок. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что полки российских магазинов не опустеют, в стране достаточно продуктов.