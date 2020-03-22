Составлен топ покупок бедных, которые не позволяют себе богатые

22.03.2020, 16:30, Разное

Финансово успешные люди хорошо знают, какие траты окупаются, а какие нет. Эксперты составили топ покупок, которые приобретают бедные, но не позволяют себе богатые.

Зачастую лишними оказываются покупки на эмоциях, т. е. товары, приобретенные по скидке или акции. Во избежание непредвиденных трат стоит писать список закупок. Грамотные инвесторы никогда не купят дорогостоящую недвижимость, поскольку бюджетное, но перспективное жилье, может стать неплохим капиталом. Приобретая дорогую технику, люди с ограниченным доходом часто докупают расширенные гарантии, тогда как защиты от производителя вполне достаточно. Тоже касается и последних моделей смартфонов, которые не всегда оправдывают свою завышенную цену.

Люксовый гардероб, расходы на имидж и роскошный дизайн, по мнению многих людей с не самым большим доходом, повысят их статус. Однако, если отдавать на это последние средства, чтобы произвести впечатление, то финансового благополучия не добиться. Такая же ситуация с кредитами, использование которых, по словам миллиардера Марка Кьюбана, говорит о нежелании становиться богатым.

Репетиторы по общим предметам и обучение в ВУЗе лишь из-за его престижности, позволят получить знания, но не умения их применять. Лайф- и бизнес-коучи, а также предсказания и высшие силы тоже не раскроют секрет богатства, ведь нельзя повторить чужой успех, можно только вдохновиться им и найти личный путь.