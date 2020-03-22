 

Ольга Зуева поделилась новым снимком с дочерью от Данилы Козловского

22.03.2020, 16:17, Разное

Ольга Зуева поделилась новой фотографией с дочерью от Данилы Козловского. Девочка появилась на свет в начале марта.
На своей странице в Instagram Ольга Зуева разместила новое фото семейных будней. На снимке запечатлена сама молодая мама, лежащая на диване у окна в уютной комнате. На её груди крепко спит маленькая дочь. Рядом с ними расположился пёс, который верным взглядом смотрит на хозяйку. Интернет-пользователи засыпали комплиментами фотографию режиссёра, назвав её одним из лучших кадров за последнее время.

«Невероятная атмосфера и красота», «Мама с малышкой под охраной», «Весь смысл жизни в одном мгновении!!! Счастье», «Поздравляю, это счастье», «Чудесные», – комментировали снимок подписчики Зуевой.

Стоит отметить, молодые родители пока не разглашают детали рождения ребенка, как и не называют имя малышки. На данный момент известно лишь то, что девочка появилась на свет в США. Незадолго до родов Данила Козловский ушёл в продолжительный отпуск и прилетел к возлюбленной, чтобы присутствовать на родах. Из-за пандемии коронавируса семья вынуждена оставаться на карантине в своих американских апартаментах. Сложившуюся в мире ситуацию Зуева описала словами Бродского: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку».



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