В Минздраве объяснили, как укрепить иммунитет во время карантина

22.03.2020, 16:17, Разное

По словам главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения по терапии и общей практике Оксаны Драпкиной, на данный момент стоит поддерживать функционирование иммунной системы. Несмотря на то, что витамины не обладают доказанной эффективностью, их нужно принимать.

В частности, речь идёт о витамине С, отмечает эксперт. Не менее важно соблюдать режим сна и отдыха, находясь в домашней самоизоляции. Более того, просыпаться и засыпать лучше в одно и то же время. Рацион питания в такой период необходимо изменить: завтрак и обед должны быть насыщенными, а вот во время ужина, можно обойтись без калорийных продуктов. Чтобы укрепить иммунитет, можно пить много горячей или теплой воды.

Что касается строгих диет, то от них следует отказаться, так как некоторые витамины усваиваются из пищи вместе с жирами, а это приводит к дополнительному стрессу для организма. В заключении Драпкина рекомендует не забывать о физических упражнениях, особенно полезных в случае полной изоляции.