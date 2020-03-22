На праздновании свадьбы в Нижневартовске зарезали жениха
22.03.2020, 16:17, Разное
В одном из районов Нижневартовска во время празднования свадьбы в ресторане был убит жених. Об этом сообщают представители регионального управления Следственного комитета РФ.
Как стало известно, инцидент был зафиксирован накануне около 02:00 по местному времени в банкетном зале одного из местных кафе. Злоумышленник после ссоры с женихом нанес ему несколько ножевых ударов в область груди.
Травмы оказались несовместимыми с жизнью, и 56-летний житель умер в больнице. Подозреваемого уже задержали, и вскоре могут поместить под стражу, отметили правоохранители.
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